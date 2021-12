Abren una cápsula del tiempo de hace más de 130 años

Un grupo de especialistas logró abrir una cápsula del tiempo de más de 130 años de antigüedad después de varias horas de minuciosos trabajos en la ciudad de Richmond, Virginia (Estados Unidos).

Según informó ABC News, la cápsula del tiempo, que fue enterrada en 1887, se encontró a principios de diciembre en el pedestal de la estatua de bronce en homenaje a Robert E. Lee, general del Ejército confederado durante la Guerra de Secesión estadounidense .

Los equipos que desarmaron la base de la estautua removidad encontraron un área que parecía «diferente». Por lo que cincelaron una sección del granito de unos 900 kilos y así llegaron a la caja.

En la caja se encontró unos 60 objetos, entre ellos, reliquias de la Guerra Civil como balas, monedas confederadas, botones, una biblia, un mapa y una fotografía de Abraham Linconln. Además, contenía tres libros, una moneda de origen desconodico y un fotografía en un sobre.

Time capsule update: It is not open yet, but a surgical camera shows something inside—looks like a book! pic.twitter.com/0Q845JYohS

Los especialistas consideran que resultará difícil identificar plenamente algunos de los objetos hallados, debido a su deterioro. Sin embargo, Kate Ridgeway, restauradora del Departamento de Recursos Históricos de Virginia, aseguró que el equipo encargado intentará «estabilizarlos» para poder estudiarlos de forma detallada en un futuro.

At the Virginia Department of Historic Resources Lab, they’re working to unseal the 1887 Confederate Time Capsule that was found inside the pedestal of Richmond’s Robert E. Lee statue. We’re expecting to learn what’s inside shortly @8NEWS pic.twitter.com/SKDIgv5uG3