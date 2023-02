Alarma en Ohio por descarrilamiento de un tren con químicos peligrosos

Un tren de alrededor cincuenta vagones, que transportaba material tóxico en diez de ellos, se descarrilló el 3 de febrero del 2023 en East Palestine, un pueblo de menos de 5 000 habitantes de Ohio, Estados Unidos. El accidente provocó un incendio colosal y la evacuación de miles de personas.

Se conoce que el vehículo inició su recorrido en Madison (Illinois) y se dirigía hacia Conway (Pensilvania), por lo que se encontraba muy cerca de llegar a su destino cuando se volcó. Los vagones que sufrieron severos daños trasladaban el acrilato de butilo, acrilato de etilhexilo y éter monobutílic de etilenglicol y cloruro de vinilo, un gas altamente tóxico.

El tren era operado por la compañía Norfolk Southern, una de las principales empresas ferroviarias de Estados Unidos. Hasta ahora, la causa principal del accidente se atribuye a un problema mecánico en el eje de los vagones. Sin embargo, se desconoce si la tragedia pudo evitarse.

Días después del siniestro, una columna de humo tóxico se elevó sobre la ciudad. Los especialistas en situaciones de riesgo desviaron las sustancias a una zanja y realizaron una quema manual controlada del cloruro de vinilo antes de que pudiera explotar. Esa situación provocó una enorme nube de humo negra que obligó a unos 2 000 residentes de Ohio y Pensilvania a evacuar sus hogares.

Las autoridades han manejado el tema con absoluta reserva. Incluso, el accidente se conoció una semana después, tras la filtración de videos y fotografías del lugar. Además se difundieron reportes extraoficiales de las secuelas, donde se muestra un escenario terrorífico.

En redes sociales hay múltiples imágenes de miles de animales muertos a más de 150 millas de donde ocurrió el desastre. También de la impresionante nube tóxica que cubre la zona. Incluso se ha calificado a este accidente como el ‘Chernóbil químico’, en relación con el accidente nuclear de Ucrania, en 1986.

Ciudadanos también denunciaron posibles afectaciones en el agua. Por ello, los residentes cercanos al lugar del vertido tóxico deben beber agua embotellada como precaución. Y se analiza la contaminación del aire.

Los medios de comunicación intentaron cubrir la emergencia pero se enfrentaron a varias dificultades. Evan Lambert, corresponsal del medio ‘NewsNation’, fue esposado y retenido por cinco horas por la Policía local, el 8 de febrero. El periodista podría enfrentar cargos criminales por conducta desordenada y allanamiento criminal, según informaron medios locales.

Según la Policía local, la detención se produjo porque el periodista se rehusaba a atender las órdenes de la Guardia Nacional de Ohio de abandonar el lugar ante los peligros a los que podía exponerse. Pero el gobernador Mike DeWine aseguró que no había autorizado el arresto y que ni siquiera se había enterado del hecho.

El Gobierno de Estados Unidos insistió, este 15 de febrero, en que la zona afectada por los vertidos tras el descarrilamiento del tren es segura y el agua no está contaminada. Asimismo, el responsable de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos (EPA), Michael Regan, reiteró que tanto el agua como el aire han sido testeados y no revisten peligro.

Por su lado, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en su conferencia de prensa de este jueves que el Gobierno federal ha enviado equipos del Departamento de Salud (HHS) y de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Añadió que la movilización de los equipos de las agencias federales servirá para ayudar a la gente de East Palestine en lo que necesiten. «Nuestra prioridad es su salud y su seguridad».

La Agencia de Protección Medioambiental continúa en el rastreo el área y hasta el miércoles 15 de febrero por la tarde había revisado 486 hogares. En estas inspecciones se comprueba la calidad del aire y del agua. En su página web, el organismo sostiene que no hay datos que provoquen preocupación sobre dicha calidad.

El cloruro de vinilo es un gas incoloro que se utiliza en una variedad de productos plásticos y materiales de embalaje. Cuando se quema puede crear fosgeno, una sustancia altamente tóxica utilizada como arma química en la Primera Guerra Mundial.

Esta sustancia provoca problemas respiratorios, vómitos y en una exposición prolongada puede provocar diferentes tipos de cáncer. Expertos han advertido que los riesgos pueden continuar con las partículas que siguen en suspensión y los propios vapores del gas.

Por ello, piden a las autoridades que hasta que no se realice un examen y una evaluación exhaustiva de East Palestine no debe considerarse como un espacio libre de contaminación de cloruro de vinilo u otros contaminantes.

East Palestine, Ohio is undergoing an ecological disaster bc authorities blew up the train derailment cars carrying hazardous chemicals and press are being arrested for trying to tell the story.



