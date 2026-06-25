Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

24 Horas Central

Actualizado: 25 jun 2026 - 08:23

Esteban Torres: 'Solicitamos la vinculación e investigación de nuevos implicados en el caso Progen'

"Solicitamos formalmente a la Fiscalía la vinculación e investigación de nuevos implicados en el caso Progen" destacó Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, sobre Caso Progen.

Torres anunció las últimas acciones de fiscalización emprendidas desde la función legislativa en torno al caso Progen. Informó que se presentó un requerimiento formal ante la Fiscalía General del Estado con el objetivo de ampliar el radio de la instrucción fiscal e incluir a ciudadanos y exfuncionarios que, a pesar de los indicios existentes, aún no han sido vinculados al proceso penal. 

Nuestra TV