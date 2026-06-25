Esteban Torres: 'Solicitamos la vinculación e investigación de nuevos implicados en el caso Progen'

"Solicitamos formalmente a la Fiscalía la vinculación e investigación de nuevos implicados en el caso Progen" destacó Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, sobre Caso Progen.

Torres anunció las últimas acciones de fiscalización emprendidas desde la función legislativa en torno al caso Progen. Informó que se presentó un requerimiento formal ante la Fiscalía General del Estado con el objetivo de ampliar el radio de la instrucción fiscal e incluir a ciudadanos y exfuncionarios que, a pesar de los indicios existentes, aún no han sido vinculados al proceso penal.