Juan Rivadeneira: 'El examen ciudadano a la gestión del Gobierno es mucho más rigurosa'

"El examen ciudadano a la gestión del Gobierno es mucho más rigurosa" señaló Juan Rivadeneira, consultor político, sobre el capital político del Gobierno tras la consulta popular.

Rivadeneira indicó que el capital político obtenido por el Ejecutivo en las urnas ha dado paso a una etapa de estricta fiscalización ciudadana. Además, destacó que una vez superado el proceso electoral, la atención pública se ha volcado por completo hacia la evaluación de los resultados concretos de la administración.