Actualizado: 29 oct 2026 - 14:36
Compartir
Noticias, jueves 29 de octubre del 2026| 24 Horas | Ecuador | Central
Revise las noticias más destacadas del Ecuador en nuestro Noticiero 24 Horas Emisión Central de este jueves 29 de octubre del 2026.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 29 oct 2026 - 14:36
Compartir
Revise las noticias más destacadas del Ecuador en nuestro Noticiero 24 Horas Emisión Central de este jueves 29 de octubre del 2026.