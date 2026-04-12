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Actualizada: 12 abr 2026 - 14:37

Noticiero, domingo 12 de abril del 2026|24 Horas | Ecuador

Revise las noticias más destacadas del Ecuador en el Noticiero 24 Horas Emisión Estelar de este domingo 12 de abril del 2026. Con Belén Merizalde.

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