Holger Gonzáles: 'Alemania es un rival durísimo y de alta exigencia '

"Alemania es un rival durísimo y de alta exigencia física, pero Ecuador posee las condiciones para competir al más alto nivel" comentó Holger González, expreparador físico de fútbol, sobre el partido de la selección ecuatoriana contra el combinado alemán.

González analizó las implicaciones tácticas del próximo encuentro de la Selección Ecuatoriana. Señaló y reconoció el poderío histórico, la disciplina y la rigurosidad física que caracterizan al conjunto alemán; sin embargo, enfatizó que el biotipo y el rodaje internacional del futbolista ecuatoriano actual permiten mirar el compromiso con optimismo. Destacó que la fortaleza de "La Tri" radicará en sostener la intensidad en los duelos individuales, administrar el desgaste en las transiciones y explotar la velocidad para contrarrestar el orden táctico europeo.