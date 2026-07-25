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Actualizado: 25 jul 2026 - 14:02

Noticiero, sábado 25 de julio del 2026 | 24 Horas | Ecuador

Revise las noticias más destacadas del Ecuador en el Noticiero 24 Horas Emisión Central de este sábado 25 de julio del 2026. Con Astrid Singre

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