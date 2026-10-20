Abelardo Pachano: ' El modelo energético no puede permanecer en las mismas condiciones'

Sobre el Plan Maestro de Electricidad, Abelardo Pachano, analista económico, señala que el Estado no tiene recursos para invertir, y que el modelo del sector energético no puede permanecer en las mismas condiciones actuales.

Pachano analizó las limitantes del actual modelo de gestión del sector eléctrico en Ecuador frente a las metas planteadas en el Plan Maestro de Electricidad. Sostuvo que el Estado carece de los recursos y la capacidad de endeudamiento necesarios para ejecutar por sí solo las inversiones requeridas en infraestructura de generación, transmisión y distribución. Indicó que el esquema centralizado del sector energético ha quedado obsoleto ante las recurrentes crisis de estiaje, por lo que resulta indispensable reformar el marco normativo e institucional para brindar seguridad jurídica, incentivar la participación del capital privado y diversificar la matriz energética del país.