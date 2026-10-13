Alberto Acosta: 'Los apagones y el fenómeno de El Niño van a tener un impacto fuerte en la economía'

Los apagones y el fenómeno de El Niño van a tener un impacto fuerte en la economía este año, indicó Alberto Acosta, economista, sobre la crisis energética en Ecuador

Acosta analizó los efectos acumulativos de la crisis de generación eléctrica y los choques climáticos asociados al fenómeno de El Niño sobre el crecimiento económico del país. Sostuvo que el racionamiento de energía en los sectores industrial y comercial, sumado a los costos de remediación de infraestructura por los embates invernales, comprimirán de manera significativa la producción nacional, reduciendo la previsión de crecimiento del PIB y presionando la liquidez del tejido empresarial. Señaló que para mitigar este escenario recesivo se requiere acelerar la apertura del sector energético a la inversión privada, flexibilizar la contratación para sostener el empleo y aplicar una disciplina fiscal estricta que prevenga un mayor deterioro del riesgo país y el encarecimiento del financiamiento.