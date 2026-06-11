Alberto Acosta Burneo: 'El Mundial modifica estructuralmente los patrones de consumo'

"El Mundial modifica estructuralmente los patrones de consumo y dinamiza la actividad económica en sectores clave" comentó Alberto Acosta Burneo, analista económico, sobre la actividad económica que genera el Mundial.

Acosta Burneo analizó las repercusiones e incentivos financieros que representa la participación de Ecuador en la cita mundialista de este año. Comentó que la Copa del Mundo actúa como un dinamizador contracíclico temporal, alterando las prioridades de gasto de los hogares y generando picos de demanda inusuales. Destacó que los sectores de comercio, servicios, plataformas digitales y entretenimiento vinculados a la cultura del fútbol tienen una ventana de oportunidad para acelerar su facturación y reactivar el mercado local.