Alberto Acosta: 'No podemos seguir cargándole al ciudadano el costo de un gasto imparable'

"No podemos seguir cargándole al ciudadano el costo de un gasto imparable" indicó Alberto Acosta, analista económico, sobre frenar el gasto público.

Acosta Burneo sañaló que la sostenibilidad fiscal del Ecuador está en riesgo debido a un gasto estatal que considera fuera de control. Comentó que la solución a las dificultades económicas del país no debe pasar por exigir mayores sacrificios o impuestos a los ciudadanos, sino por una reducción drástica y urgente del tamaño y los egresos del aparato estatal.