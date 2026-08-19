Alejandro Zavala: 'El oficialismo siempre corre con algún nivel de ventaja'

"El oficialismo siempre corre con algún nivel de ventaja, pero asimismo como corre con esta ventaja de poder tener, digamos, la marca de ADN, la marca del oficialismo, la candidatura del gobierno", comentó Alejandro Zavala, consultor político, sobre las Elecciones Seccionales en Ecuador.

Zavala analizó el comportamiento de los electorados, el peso de las marcas partidarias y las dinámicas de campaña que marcarán las contiendas locales. Explicó que los cuadros impulsados desde el Gobierno suelen arrancar los procesos electorales con un diferencial positivo de recordación de marca y presencia mediática. Además precisó que, ese mismo respaldo gubernamental implica un doble desafío: si bien brinda una base importante de partida, también traslada al candidato la responsabilidad directa sobre la evaluación ciudadana respecto a la gestión pública en funciones.