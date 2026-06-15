Alfonso Laso: 'Desvalorizar a los rivales es un grave error'

"Desvalorizar a los rivales es un grave error; este equipo africano tiene jugadores con mayor cotización de mercado que los nuestros", señaló Alfonso Laso, periodista deportivo, en el análisis del partido debut de la selección ecuatoriana.

Laso analizó el panorama de la Selección Ecuatoriana de Fútbol en el Mundial 2026, haciendo un llamado a la cautela y al respeto hacia los oponentes. Advirtió que la opinión pública suele caer en un exceso de confianza al subestimar el nivel del fútbol africano; sin embargo, las métricas del mercado internacional de fichajes demuestran que el primer rival de "La Tri" cuenta con individualidades que militan en la élite europea y poseen un valor económico superior al de la plantilla nacional, lo que anticipa un compromiso de altísima exigencia táctica y física.