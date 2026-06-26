Alfonso Laso: 'Hay una campaña que lo que quiere es desestabilizar a la Selección'

"Hay una campaña de un grupo chico que lo que quiere es desestabilizar a la Selección y que le vaya mal" comentó Alfonso Laso, periodista deportivo, en un análisis a la participación de Ecuador en el Mundial 2026.

Laso analizó el ecosistema mediático y el entorno de presión que rodea la participación de Ecuador en el Mundial 2026. Advirtió que, más allá de las críticas técnicas y tácticas naturales del certamen, se ha evidenciado una narrativa destructiva promovida por un grupo reducido de actores que antepone intereses particulares al bienestar del combinado nacional. Comentó que este tipo de campañas buscan magnificar los errores y sembrar el pesimismo en la opinión pública, obviando que la cohesión entre el plantel, el cuerpo técnico y la hinchada es el factor emocional indispensable para que "La Tri" trascienda en el torneo.