Fecha de publicación 23 abr 2026 - 08:17
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Álvaro Marchante: 'Daniel Noboa mantiene una tendencia de aprobación cercana a los 54 puntos'
"Daniel Noboa mantiene una tendencia de aprobación cercana a los 54 puntos", indicó Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza, sobre la aprobación a la gestión del presidente.
Además Marchante analizó las cifras de popularidad del presidente Daniel Noboa, destacando una estabilidad en los niveles de confianza ciudadana a pesar de los desafíos económicos y sociales del país.