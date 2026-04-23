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Álvaro Marchante: 'Daniel Noboa mantiene una tendencia de aprobación cercana a los 54 puntos'

"Daniel Noboa mantiene una tendencia de aprobación cercana a los 54 puntos", indicó Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza, sobre la aprobación a la gestión del presidente.

Además Marchante analizó las cifras de popularidad del presidente Daniel Noboa, destacando una estabilidad en los niveles de confianza ciudadana a pesar de los desafíos económicos y sociales del país.