Noticias, martes 21 de abril del 2026 | 24 Horas | Quito

Noticias, martes 21 de abril del 2026 | 24 Horas | Ecuador

Juan Saavedra: 'De nada sirve reforzar la generación si se d...

Andrés Campaña: 'Falta de mantenimiento en rieles provoca desgaste inusual en ruedas del Metro'

"Falta de mantenimiento en rieles provoca desgaste inusual en ruedas del Metro" indicó Andrés Campaña, concejal de Quito, sobre la alerta de informes técnicos.

Campaña reveló datos de informes del consorcio CAF que advierten sobre un deterioro acelerado en el material rodante del sistema de transporte, derivado de presuntas omisiones en el cuidado de los carriles.