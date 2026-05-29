Andrés Castillo: 'La Asamblea puede fiscalizar si existen recursos públicos de por medio'

"La Asamblea tiene la facultad de fiscalizar si existen recursos públicos de por medio" señaló Andrés Castillo, asambleísta de ADN, sobre el alcance del control político que ejerce la Función Legislativa.

Castillo enfatizó que el marco constitucional dota de total claridad a los asambleístas para fiscalizar el accionar de los funcionarios, priorizando aquellos escenarios donde el manejo, asignación o destino de los fondos y recursos nacionales esté bajo cuestionamiento o deba ser transparentado ante el país.