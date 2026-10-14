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Andrés Robalino: 'El 1.9% del PIB tendrá un impacto por los cortes eléctricos'

Andrés Robalino, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, dijo que el 1.9% del PIB tendrá un impacto por los cortes eléctricos, igual que 2024. Por ello, señalan que hay varias propuestas, entre ellas, alivianar los costos de producción.

Robalino analizó las severas repercusiones económicas que la crisis energética genera en el aparato productivo nacional. Advirtió que la contracción proyectada por los cortes de energía equivale al 1.9% del Producto Interno Bruto (PIB), replicando las cuantiosas pérdidas registradas en periodos de estiaje anteriores. Señaló sobre la urgencia de implementar mecanismos de mitigación gubernamentales orientados a reducir los costos de producción de las empresas, tales como incentivos tributarios, flexibilización en pagos de servicios públicos, facilidades de financiamiento para autogeneración y marcos normativos que agilicen la participación privada en el sistema eléctrico.