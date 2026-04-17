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Entrevistas en 24 Horas

Actualizada: 17 abr 2026 - 08:19

Andrés Rodríguez: 'Power China debe garantizar la operatividad total de Coca Codo Sinclair'

"Power China debe garantizar la operatividad total de Coca Codo Sinclair" destacó Andrés Rodríguez, consultor energético y catedrático, sobre el déficit energético en Ecuador.

Además subrayó la responsabilidad de la empresa constructora en asegurar que la mayor hidroeléctrica del país opere a su máxima capacidad de 1 500 MW, especialmente ante la crisis de generación que atraviesa Ecuador.

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