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Andrés Rodríguez: 'Power China debe garantizar la operatividad total de Coca Codo Sinclair'

"Power China debe garantizar la operatividad total de Coca Codo Sinclair" destacó Andrés Rodríguez, consultor energético y catedrático, sobre el déficit energético en Ecuador.

Además subrayó la responsabilidad de la empresa constructora en asegurar que la mayor hidroeléctrica del país opere a su máxima capacidad de 1 500 MW, especialmente ante la crisis de generación que atraviesa Ecuador.