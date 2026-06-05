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Entrevistas en 24 Horas

Actualizado: 05 jun 2026 - 08:23

Pablo Encalada: 'La renovación de la Corte Nacional es el proceso más crítico'

"La renovación de la Corte Nacional es el proceso más crítico; sugiero delegar la selección a una comisión internacional" señaló Pablo Encalada, abogado penalista, sobre la renovación de magistrados.

Encalada identificó el concurso de selección de los nuevos magistrados de la Corte Nacional de Justicia como el eje medular para el futuro institucional del país. Comentó una propuesta radical y extraordinaria: delegar la ejecución técnica y la evaluación del proceso a una veeduría o comisión internacional con plenas facultades, garantizando así un blindaje absoluto contra presiones corporativas o partidistas internas.

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