Aníbal Quiroga: 'La Sierra Sur respalda a Sánchez, mientras Lima se decanta por Fujimori'

"La Sierra Sur respalda a Sánchez, mientras Lima se decanta por Fujimori; el cierre en la capital será decisivo para captar indecisos", comentó Aníbal Quiroga León, consultor político, sobre el panorama electoral en Perú.

Quiroga indicó que la marcada polarización geográfica e ideológica define la recta final de los comicios presidenciales en Perú. Destacó que el mapa electoral evidencia una profunda división entre el voto rural del sur, consolidado a favor de Sánchez, y el bastión urbano de Lima, afín a Fujimori. Además, comentó que la decisión de ambos candidatos de cerrar sus campañas en la capital responde a una estrategia de consolidar sus bases urbanas y disputar el botín de electores indecisos que inclinará la balanza.