Aníbal Romero: 'Los influencers que enfrentaron problemas legales corren riesgo de ser retenidos'

"Los creadores de contenido que enfrentaron problemas legales en EE. UU. corren un alto riesgo de ser retenidos al intentar reingresar" indicó Aníbal Romero, abogado de inmigración, sobre las políticas migratorias en el Mundial 2026.

Romero advirtió sobre las estrictas consecuencias que enfrentan los creadores de contenido que cometen infracciones legales o administrativas durante su estancia en los Estados Unidos. Explicó que cualquier antecedente, disputa fiscal o mal uso de los visados genera alertas automáticas en los sistemas federales. Por ello, al momento de salir del país, estos ciudadanos se exponen a minuciosas inspecciones y posibles restricciones de reingreso por parte de los oficiales de la patrulla fronteriza y el servicio de aduanas, independientemente de su estatus de celebridad digital.