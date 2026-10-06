Anne Dias: 'Las encuestas ponían a Lula al frente'

Anne Dias, periodista de Gazeta Do Povo, explica las razones por las que Flávio Bolsonario se impuso ante Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones de Brasil.

Dias analizó las dinámicas electorales, la movilización del electorado y los factores sociopolíticos que explicaron el desempeño de Flávio Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta presidencial en Brasil. Destacó que la consolidación de la base conservadora, el descontento socioeconómico en sectores clave de la población y el papel determinante de las redes sociales influyeron decisivamente en la articulación del voto opositor. Indicó que es importante entender estos resultados, ya que implica examinar la polarización política de la región como la capacidad del bolsonarismo para reconfigurar sus liderazgos y sostener una narrativa competitiva frente al oficialismo.