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Antonio Gonçalves: 'Hubo un perjuicio al Estado si los equipos adquiridos eran chatarra'

"Hubo un perjuicio al Estado si los equipos adquiridos eran chatarra" señaló Antonio Gonçalves, exministro de Energía, sobre el caso 'Apagón'.

Gonçalves analizó las presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para enfrentar la crisis eléctrica. Además, sostuvo que cualquier falla en la operatividad o calidad de la maquinaria contratada representa un daño directo al patrimonio público, especialmente cuando el país requería soluciones inmediatas y funcionales para evitar los cortes de energía.