Arley Bastidas: 'Quedan 1.8 millones de votos en disputa; un electorado que exigirá propuestas'

"Quedan 1.8 millones de votos en disputa; un electorado altamente racional que exigirá propuestas de verdad" indicó Arley Bastidas, estratega político, sobre el análisis de los comicios presidenciales en Colombia.

Bastidas señaló que el desenlace de la contienda electoral dependerá de la capacidad de las candidaturas para convencer a un bolsón decisivo de votantes independientes. Destacó que el universo de casi dos millones de sufragios que aún no se decantan por ninguna opción representa a un segmento de la población crítico y bien informado, lo que obligará a los finalistas a abandonar la retórica superficial y centrarse en debates programáticos de fondo.