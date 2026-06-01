Rosa Torres: 'Buscamos blindar con imparcialidad los próximos concursos de jueces'

"Buscamos blindar con imparcialidad los próximos concursos de jueces para erradicar cualquier intento de manipulación" señaló Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, sobre las reformas judiciales.

Torres detalló que las reformas y mecanismos de fiscalización que se promueven son para garantizar la transparencia en la selección de los nuevos magistrados del país. Enfatizó que el principal objetivo de la mesa legislativa es estructurar un proceso técnico e incorruptible, cerrando el paso a cualquier tipo de interferencia política o corporativa que pretenda cooptar la alta corte y debilitar la seguridad jurídica.