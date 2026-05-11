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Arturo Escala: 'No subiremos el pasaje mientras no existan mejoras reales para los usuarios'

"No subiremos el pasaje mientras no existan mejoras reales para los usuarios" señaló Arturo Escala, concejal de Guayaquil, sobre el debate de alza de pasaje urbano.

Escala indicó que cualquier ajuste en la tarifa de los buses urbanos a una renovación y optimización del servicio. Destacó que la prioridad de la municipalidad es proteger la economía familiar, exigiendo a los transportistas que cualquier incremento sea precedido por mejoras tangibles en la calidad, seguridad y frecuencia de las unidades.