Byron Villagómez: 'Las apuestas ilegales mueven entre 340 mil millones hasta USD 1.7 billones'

“Las apuestas legales en el mundo mueven alrededor de USD 40 mil millones, pero las apuestas ilegales pueden mover entre 340 mil millones hasta 1.7 billones de dólares”, señaló Byron Villagómez, líder técnico del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, sobre las apuestas deportivas.

Villagómez analizó la magnitud financiera global y los riesgos de ciberseguridad asociados a las casas de apuestas deportivas informales y no reguladas. Contrapuso los USD 40 mil millones que genera el mercado legal de apuestas frente al abrumador volumen del circuito ilegal, que moviliza entre USD 340 mil millones y hasta 1,7 billones de dólares a escala mundial. Indicó que la opacidad de estas plataformas informales, la ausencia de trazabilidad bancaria y el uso de cuentas fachada facilitan el lavado de activos, la manipulación de eventos deportivos y la penetración de estructuras delictivas transnacionales en la economía formal, por lo que instó al Estado a fortalecer los controles financieros y la inteligencia regulatoria sobre el sector.