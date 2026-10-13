Camilo Ontaneda: 'Es muy importante entender los procesos que se llevan en la desconexión'

Camilo Ontaneda presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador explicó cómo es el proceso de las desconexiones que debe cumplir las empresas, respecto a las desconexiones de 72 horas. Asimismo, señala que esto ha generado complicaciones a este sector empresarial.

Ontaneda analizó la compleja logística operativa y las pérdidas económicas derivadas del cumplimiento de los esquemas de desconexión eléctrica continua de 72 horas exigidos al sector industrial. Explicó que las plantas textiles operan con procesos de alta precisión en hilandería, tejeduría y tintorería que no toleran paradas abruptas ni arranques fraccionados sin sufrir daños en la maquinaria y pérdidas severas de materia prima. Señaló que la falta de previsibilidad e interrupciones prolongadas comprometen la capacidad de las empresas para cumplir contratos de exportación, afectan la estabilidad del empleo formal y restan competitividad al tejido industrial frente a los mercados internacionales, por lo que urgió a las autoridades a flexibilizar los horarios y concertar planes de contingencia sectoriales.