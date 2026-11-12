Carlos Coronel: 'La inseguridad como principal problema, pero hay un retroceso en esa percepción'

Si bien la inseguridad se mantiene como la principal preocupación ciudadana en el país, las mediciones recientes evidencian una ligera disminución en el peso de esta percepción respecto a periodos anteriores, por lo que el electorado configura sus preferencias desde un escenario de inquietudes más diversificado de cara a las elecciones seccionales, analizó Carlos Coronel, consultor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES).

Según Coronel, comprender esta evolución en las demandas del electorado y la aparición de otras prioridades locales resulta clave para interpretar el escenario político y las estrategias de campaña rumbo a los comicios.