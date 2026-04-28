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Carlos Perugachi: 'Existen más del 60% de probabilidades de condiciones de El Niño en mayo y julio'

"Existen más del 60% de probabilidades de condiciones iniciales de El Niño entre mayo y julio" indicó Carlos Perugachi, director de oceanografía y meteorología marina, sobre el fenómeno de "El Niño".

Además, advirtió sobre la posible llegada del fenómeno climático en el próximo trimestre, basándose en el monitoreo de las temperaturas oceánicas y los modelos predictivos regionales.