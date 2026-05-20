Carlos Perugachi: 'El fenómeno de El Niño se extendería hasta los primeros meses de 2027'

"El fenómeno de El Niño se extendería hasta los primeros meses de 2027" indicó Carlos Perugachi, director de oceanografía y meteorología marina, sobre la duración del evento climático.

Perugachi anticipó que las condiciones oceanográficas asociadas al fenómeno de El Niño mantendrán su impacto en la costa ecuatoriana durante un periodo prolongado. Indicó que, de acuerdo con los modelos de monitoreo actuales, la duración del evento se enmarca dentro de los patrones históricos estándar, lo que obliga al país a prepararse para un escenario de anomalías climáticas que persistirán hasta el próximo año.