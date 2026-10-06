César Rohon: 'Las vías ecuatorianas tienen cuatro dueños'

“No tiene toda la responsabilidad el Gobierno, porque las vías ecuatorianas tienen cuatro dueños”, indicó César Rohon, exministro de Transporte y Obras Públicas, sobre las afectaciones por El Niño.

Rohon analizó la vulnerabilidad de la infraestructura vial nacional frente a los estragos causados por las intensas lluvias y el fenómeno de El Niño. Sostuvo que adjudicar la responsabilidad exclusiva del estado de las carreteras al Gobierno Central desatiende la estructura legal del país, donde la administración de las vías se encuentra dividida entre ministerios, prefecturas provinciales, municipios y concesionarias privadas. Destacó que, para mitigar el colapso de las rutas estratégicas y garantizar la conectividad terrestre durante el invierno exige coordinar mesas operativas entre los cuatro niveles de gestión para agilizar la intervención de maquinaria, el mantenimiento preventivo y la reconstrucción de tramos afectados.