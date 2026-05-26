César Ulloa: 'Fue un discurso ausente de autocrítica y con omisiones'

"Fue un discurso ausente de autocrítica y con omisiones", comentó César Ulloa, politólogo, sobre el Informe a la Nación de Daniel Noboa.

Ulloa analizó de forma crítica el balance de gestión presentado por el presidente Daniel Noboa en su Informe a la Nación. Destacó que la intervención oficial careció de una mirada reflexiva sobre los errores y deudas pendientes de la administración, dejando de lado problemáticas estructurales urgentes para los ciudadanos, como la crisis del sistema de seguridad social y el deterioro de la atención de salud pública.