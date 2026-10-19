Cynthia Jacho: 'Yo garantizo que el proceso (...) está apegado al reglamento'

“Yo garantizo que el proceso y la actuación de la Comisión, realmente, está apegado al reglamento”, dijo Cynthia Jacho, presidenta de la Comisión de Selección Concurso Fiscal General, sobre la selección de la autoridad.

Jacho analizó los avances, las metodologías de calificación y los controles institucionales dentro del proceso de designación de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Jacho garantizó que el accionar de la comisión examinadora se ejecuta en estricto apego al reglamento vigente, desestimando observaciones sobre presuntas irregularidades y asegurando un tratamiento transparente de las impugnaciones ciudadanas y la valoración de méritos de los postulantes.