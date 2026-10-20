Diana Ramírez: ´Los jóvenes van a ser parte del sector privado también´

Diana Ramírez, Ministra de Trabajo y Desarrollo Humano, analizó las directrices del programa "Jóvenes en Acción" y los mecanismos de cooperación estructurados con el sector empresarial.

Ramírez destacó que esta nueva convocatoria amplía de forma estratégica su cobertura al vincular directamente a los participantes con oportunidades de prácticas, capacitación y contratación dentro del sector privado. Según la titular de la cartera de Estado, articular las políticas públicas de empleo con la demanda real del mercado productivo es fundamental para reducir las tasas de subempleo y desempleo juvenil.