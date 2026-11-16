Eduardo Peña: 'Vamos a tener un crédito con una tasa del 5% y colocar entre USD 20 y 50 millones'

Pese a que los embates del fenómeno de El Niño comprometen la liquidez del sector productivo, los establecimientos turísticos afectados contarán con una línea de crédito específica al 5% de interés subvencionado y una proyección de colocación de entre 20 y 50 millones de dólares para impulsar su reactivación, anunció Eduardo Peña, presidente del Directorio de BanEcuador.

Según Peña, facilitar el acceso oportuno a recursos en condiciones preferenciales resulta indispensable para que los negocios puedan reparar sus infraestructuras con celeridad, sostener las plazas de empleo y reactivar sus operaciones antes de que concluya el evento climático.