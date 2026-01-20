Actualizada: 20 ene 2026 - 11:36
Compartir
Esteban Ron: 'Ecuador no tendrá a un nuevo Fiscal en este año'
'Ecuador no tendrá a un nuevo Fiscal en este año' Esteban Ron, decano de Derecho de la UISEK, sobre el proceso de elección del Fiscal General.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 20 ene 2026 - 11:36
Compartir
'Ecuador no tendrá a un nuevo Fiscal en este año' Esteban Ron, decano de Derecho de la UISEK, sobre el proceso de elección del Fiscal General.