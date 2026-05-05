Sofía Cordero: '¿Esperan los objetivos de alto valor en casa a que los atrapen?'

"¿Esperan los objetivos de alto valor en casa a que los atrapen?", comentó Sofía Cordero, doctora en estudios políticos, sobre la predictibilidad de los operativos en toque de queda.

Cordero puso en duda la eficacia de los toques de queda anunciados con antelación, y sugirió que la falta de factor sorpresa y la rigidez de estas medidas permiten que los principales cabecillas de organizaciones criminales evadan la acción de la justicia.