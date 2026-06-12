Esteban Santos: 'El gran reto en el Mundial será blindar la cancha de las tensiones geopolíticas'

"El gran reto en un eventual cruce entre Irán y EE. UU. en el Mundial será blindar la cancha de las tensiones geopolíticas" comentó Esteban Santos, internacionalista sobre los escenarios políticos.

Santos analizó los escenarios de alta sensibilidad política que podrían configurarse durante el desarrollo del Mundial 2026. Planteó la posibilidad deportiva de que las selecciones de Irán y Estados Unidos avancen a las fases de eliminación directa y terminen cruzándose en el torneo. Ante este hipotético compromiso, enfatizó que el verdadero desafío global recaerá en la diplomacia y el arbitraje deportivo para evitar que la histórica rivalidad y los conflictos gubernamentales externos empañen o instrumentalicen el juego limpio dentro del terreno de juego.