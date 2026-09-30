Esteban Torres: 'Se podrá bloquear IPs cuando se detecte que están reclutando a niños'

“Se podrá bloquear IPs cuando se detecte que están reclutando a niños a través de redes sociales”, dijo Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea, sobre la Ley contra el reclutamiento infantil.

Torres analizó los mecanismos de control, tipificación penal y ciberseguridad contemplados en el proyecto de Ley contra el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras delictivas. Explicó que el marco normativo faculta a las autoridades de control e investigaciones judiciales a intervenir de manera oportuna sobre plataformas digitales y proveedores de internet para suspender direcciones IP y cuentas asociadas a actividades de captación y adoctrinamiento de menores.