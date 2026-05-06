Fernanda Racines: 'Los escenarios nos muestran que hay una estrategia detrás, no es casualidad'

"Los escenarios nos muestran que hay una estrategia detrás, no es casualidad" manifestó Fernanda Racines, vicealcaldesa de Quito, sobre la gestión del municipio ante el pedido de los transportistas.

Racines señaló que los cuestionamientos recientes a la administración no son hechos aislados, sino parte de una estrategia política. Asegura que el ritmo de trabajo en la capital se mantiene inalterado y que la ciudadanía percibe los resultados de las obras y servicios en ejecución.