François Valérian: 'No es posible atraer inversiones en un clima de corrupción'

"No es posible atraer inversiones extranjeras sostenibles en un clima de corrupción, de incertidumbre, de inestabilidad del sistema judicial", sañaló François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, sobre la inestabilidad del sistema judicial frena la inversión extranjera.

Valérian advirtió sobre las consecuencias económicas que enfrenta un país cuando la corrupción y la fragilidad institucional minan la confianza del mercado mundial. Enfatizó que los grandes inversionistas y las corporaciones internacionales priorizan entornos predecibles, éticos y con reglas de juego claras por encima de cualquier incentivo fiscal.