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Actualizado: 09 jun 2026 - 08:40

Franklin Ormaza: 'Las fuertes precipitaciones en Guayaquil son una anomalía temporal'

"Las fuertes precipitaciones en Guayaquil son una anomalía temporal y no guardan relación con el fenómeno de El Niño" señaló Franklin Ormaza, oceanógrafo de Espol, sobre las lluvias registradas en los útlimos días.

Ormaza destacó que las últimas lluvias que han afectado a Guayaquil y a varias provincias costeras han alcanzado volúmenes significativos catalogados como anomalías meteorológicas, mismas que responden a dinámicas climáticas locales y estacionales. Descartó que los episodios actuales formen parte del Fenómeno El Niño, llamando a la ciudadanía y a las autoridades a interpretar los datos técnicos con cautela y rigor metodológico.

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