Franz Pucha: 'El mayor pico del fenómeno El Niño se dará a finales de noviembre y diciembre'

Aunque las anomalías meteorológicas ya muestran un comportamiento inusual en el territorio nacional, el periodo de lluvias más severas y el incremento de las temperaturas a causa del fenómeno de El Niño llegarán a su pico más alto en los últimos meses del año, por lo que se vuelve urgente consolidar las estrategias de prevención locales e institucionales para reducir las afectaciones en los sectores de mayor riesgo, sostuvo Franz Pucha, investigador del Observatorio del Clima de la UTPL.

Pucha advirtió que el monitoreo constante de los modelos oceanográficos y la preparación oportuna de los planes de contingencia comunitarios e institucionales serán fundamentales para reducir el impacto de las lluvias en las zonas más vulnerables del territorio