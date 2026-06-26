Frickson Erazo: 'Alemania puso lo mejor que tenía en campo, no entró con equipo alterno'

"Alemania puso lo mejor que tenía en campo, no entró con equipo alterno" comentó Frickson Erazo, exseleccionado ecuatoriano, sobre el partido de Ecuador contra Alemania.

Erazo analizó el desempeño de la Selección Ecuatoriana de Fútbol tras medirse ante la Selección de Alemania. Destacó que, lejos de subestimar el compromiso, el cuerpo técnico de Alemania puso en cancha a su jerarquía, lo que eleva significativamente el valor del resultado obtenido por "La Tri". Destacó que la clave del éxito radicó en la madurez psicológica y la emocional del plantel ecuatoriano, que supo reponerse de la presión inicial.