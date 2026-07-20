Gabriela Rivadeneira: 'El Gobierno no quiere competir con la oposición'

"El Gobierno no quiere competir con la oposición (...) sin embargo, vamos a estar en papeleta", señaló Gabriela Rivadeneria, presidenta de la Revolución Ciudadana, sobre la suspensión de organizaciones políticas de cara a la elecciones seccionales.

Rivadeneira reaccionó a la reciente suspensión del movimiento político Amigo y los últimos fallos del organismo electoral. Sostuvo que este tipo de medidas cautelares y administrativas responden a un intento por frenar a las organizaciones de oposición y reducir la competitividad democrática en el próximo proceso electoral. Ratificó que la Revolución Ciudadana mantiene sus estructuras territoriales listas y activas para participar en los comicios, asegurando que la ciudadanía tendrá la opción de pronunciarse en las urnas.