Germán Gallardo: 'Ecuador va a ser el rival más complicado que tenga México'

"Ecuador va a ser el rival más complicado que tenga México" señaló Germán Gallardo, periodista deportivo, sobre el duelo contra el seleccionado mexicano por 16avos de final en el Mundial 2026.

Gallardo analizó el panorama competitivo y la exigencia que marcará el duelo entre las selecciones de Ecuador y México. Advirtió que el conjunto azteca afrontará su mayor desafío táctico y atlético de la fase de grupos al medirse contra una escuadra tricolor en franco crecimiento. Comentó que el ritmo de competencia europeo que sostienen las figuras nacionales, sumado a su sólido repliegue y velocidad en las transiciones, convierte a "La Tri" en un rival sumamente incómodo de descifrar para el esquema de mexicano, obligando a replantear las proyecciones en el grupo.