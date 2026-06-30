Pool Gavilánez: 'Ecuador es un mejor equipo, pero México juega en su casa'

“Será un partido muy parejo. Creo que Ecuador es un mejor equipo, pero México juega en su casa”, indicó Pool Gavilánez, director técnico de Guayaquil City, sobre el partido entre Ecuador y México.

Gavilánez analizó las variables estratégicas y el entorno que rodearán al compromiso de la Selección Ecuatoriana frente a su similar de México por el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo. Sostuvo que, línea por línea y rendimiento actual, "La Tri" llega en un nivel futbolístico superior al conjunto azteca. Advirtió que la condición de local que ostenta México en este Mundial equilibrará las fuerzas drásticamente. Además, comentó que la fuerza de Ecuador radicará en la madurez psicológica para abstraerse de la presión del público, administrar los ritmos del partido y capitalizar los espacios que la urgencia del rival deje en defensa.